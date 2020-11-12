بالصور.. تحطم سيارة الفنانة إنجي شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقعي فيسبوك وإنستجرام، صورا لسيارتها التي تحطمت بشكل كبير.

وعلقت : "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، أنا صحيت على كده".

وأكدت "إنجي" لمصراوي، أن أحد الأشخاص صدم السيارة من الخلف، في تمام الساعة السادسة صباحا، واكتشفت الأمر بعد فراره، وكانت السيارة "مركونة" أمام المنزل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" وهو من بطولة محمد فؤاد، مادلين طبر، رغدة، كريم كوجاك، سميرة محسن، ومن إخراج ياسر زايد.