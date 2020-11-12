صلاح عبدالله لمصراوي: "لهذا السبب تخوفت من تكريمي في مهرجان الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير صلاح عبدالله، إنه سعيد بتكريمه في الدورة الـ 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

وأكد "عبدالله" في تصريح لمصراوي، أن رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة تحدث معه بشأن التكريم منذ فترة، ولكنه تخوف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما أن الجو متقلب في هذا الوقت من السنة في مدينة الإسكندرية.

وتابع: "في النهاية وافقت، وهذا شرف كبير لي، وحرصهم على تواجدي كان سببا في مجيئي إلى هنا، وحينما شاهدت كافة الإجراءات التي تتخذها إدارة المهرجان بالتعاون مع وزارة الصحة سعدت كثيرا".

وكشف الفنان الكبير، أن مدينة الإسكندرية تحمل مكانة خاصة في قلبه، ومنها ذكريات صعبة، خاصة أن والدته رحلت وهو يعرض مسرحية "الهمجي" بالإسكندرية