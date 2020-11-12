تراند اليوم : العناية الإلهية تنقذ مني عبد الغني من موت محقق – إتفرج

كشفت الفنانة منى عبد الغني تفاصيل نجاتها من حادث سير كبير.

قالت خلال حلقة اليوم من برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” إنها كانت ستتعرض لحادث موت قبل قدومها لتصوير الحلقة.

وحكت إنها كانت تسير في طريقها المعتاد لتفاجأ بسيارتين نقل تسيران عكس الاتجاه، لتتفاداهما بصعوبة.

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وأوضحت أنها قامت بتصوير فيديو للسيارتين لمحاولة توثيق ما يحدث، خاصة أن هذه المنطقة في مدينة 6 أكتوبر يحدث فيها حوادث كثيرة بسبب هذه السيارات الكبيرة.

يذكر أن برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرا وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة.