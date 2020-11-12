تراند اليوم : حلاوة الدنيا بالسكر مع هنا الزاهد – إتفرج

شوقت الفنانة هنا الزاهد، الجمهور، لمسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر”.

أوضحت هنا عبر حسابها على Instagram، أنه من المقرر عرض المسلسل قريبا، مضيفة: “تفتكروا مسلسل دراما ولا كوميدي ولا رومانسي؟”.

“حلوة الدنيا سكر” هو أول بطولة درامية مطلقة لهنا الزاهد مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة.

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المسلسل عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.

“حلوة الدنيا سكر” التعاون الثاني بين المنتج كريم أبو ذكري والمخرج خالد الحلفاوي، إذ تعاونا من قبل في مسلسل “الوصية” لأكرم حسني وأحمد أمين عام 2018.



