تراند اليوم : درة لهاني سعد : حبك جنة عشت فيها – إتفرج

نشر المهندس هاني سعد، صورة تجمعه بزوجته الفنانة درة، من حفل زفافهما، الذي عقد قبل أيام.

علق سعد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على Instagram، كاتبا: “عندما يكون من المقدر لروحين أن يجتمعا، فإن المكان والزمان والظروف ليس لهم أي علاقة، فهما يصبحان فجأة كالمغناطيس الذي يجذب قطبه الآخر، وبرغم محاولاتهم لمقاومة هذا الشعور فإن الكون يوظف كل هذه المحاولات لصالحهما، وفي هذه اللحظة عندما يستسلمان تماما يولد حب جديد”.

كانت الفنانة درة قد أعلنت عقد قرانها يوم الاثنين قبل الماضي، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله.



