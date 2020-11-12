تراند اليوم : عاجل – منى عبد الغني تنجو من الموت

نجت الإعلامية منى عبدالغني، من حادث سير، اليوم الأربعاء، أثناء توجهها لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، لتقديم حلقة من برنامجها.

وصفت “عبدالغني”، مقدمة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة “cbc” الفضائية المصرية ما حدث معها بأنه “حادث موت”، قائلة: “أنا مسكت أعصابي بالعافية لأني كنت داخلة في حادث موت.. والحادث حصل عند نادي الجزيرة”.

تابعت منى عبدالغني: “ووجدت سيارتين نقل تسيران عكس الاتجاه، وتمالكت أعصابي، لكي التقط أرقامهما، وصورتهما بعدما عملت (يوتيرن) بالسيارة وعدت مرة أخرى لكي أحذر السكان الموجودين في (الكومباوند) الذي أعيش فيه، لأن ابن جارتي توفي في حادث مشابه منذ فترة، أقول للناس خلوا بالكم، وأقول للمحافظ والناس اللي بتديهم تصريح يشتغلوا إن فيه مواعيد يشتغلوا فيها في الفجر، وليه يمشوا في العكسي.. الناس بتموت كل يوم وابني منذ سنتين تعرض لحادث أيضا بسبب واحد يسير عكس الاتجاه.. وطول الوقت بنموت بسبب السير العكسي وواحد عايز يوفر اتنين تلاتة لتر بنزين يعني”.