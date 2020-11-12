بالصور.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة الطاووس في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير حديثة، لصالح إحدى المجلات الفنية، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

الفنانة المصرية خطفت الأنظار ببلوزة بشكل ريش الطاووس الملون، ونسقت معها بنطلون باللون الأسودن وحذاء أسود بكعب عالي، وتزينت بمكياج كثيفن مع تسريحة الشعر المبلل.

ايمان العاصي

إيمان العاصي شاركت جمهوها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي حازت على إعجاب جمهورها بشدة.

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ومن ناحية أخرى، انضمت الفنانة إيمان العاصي إلى فريق عمل مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومقرر منافسته به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

ايمان العاصي

وقامت إيمان العاصي بإنهاء تعاقدها في خلال الأيام الماضية مع الجهة المنتجة للعمل، الذي تجسد فيه إيمان شخصية إمرأة صعيدية.

ايمان العاصي