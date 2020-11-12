رنا صلاح الدين - حذرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك متابعيها من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها على موقع "الفيس بوك".
حنان ترك كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "للأسف في صفحات كتير على الفيسبوك باسمي وانا غير مسؤلة عنها وعن ما ينشر فيها".
الفنانة المعتزلة كشفت عن صفحتها الوحيدة على "الفيس بوك"، بقولها: :وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها ان شاء الله https://facebook.com/HanannTurk/".
وكانت حنان ترك قد علقت مؤخرا على تغريدة الفنانة يسرا، التي أعلنت فيها أن نتيجة تحليل فيروس "كورونا" التي أجرتها جاءت سلبية، فعلقت حنان بقولها: "اللهم لك الحمد ربنا يمتعك بالصحه والعافيه دائما ابدا باذن الله".
كانت هذه تفاصيل خبر حنان ترك تحذر متابعيها من الصفحات المزيفة: أنا غير مسئولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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