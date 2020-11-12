حنان ترك تحذر متابعيها من الصفحات المزيفة: أنا غير مسئولة

رنا صلاح الدين - حذرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك متابعيها من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها على موقع "الفيس بوك".

حنان ترك كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "للأسف في صفحات كتير على الفيسبوك باسمي وانا غير مسؤلة عنها وعن ما ينشر فيها".

الفنانة المعتزلة كشفت عن صفحتها الوحيدة على "الفيس بوك"، بقولها: :وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها ان شاء الله https://facebook.com/HanannTurk/".

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وكانت حنان ترك قد علقت مؤخرا على تغريدة الفنانة يسرا، التي أعلنت فيها أن نتيجة تحليل فيروس "كورونا" التي أجرتها جاءت سلبية، فعلقت حنان بقولها: "اللهم لك الحمد ربنا يمتعك بالصحه والعافيه دائما ابدا باذن الله".