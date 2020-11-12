حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة يخوض تجربة التمثيل في مسلسل إسرائيلي

رنا صلاح الدين - كشف عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، عن تعاقده للانضمام للعمل في مسلسل اسرائيلي.

حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة نشر صورة لخبر انضمامه لفريق عمل مسلسل The Baker & The Beauty، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق: "متحمس للانضمام إلى المسلسل المفضل لي".

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وعمر جونيور هو حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما "طارق"، وقد عمل من قبل كعارض أزياء، وهو يحمل الجنسية الكندية، حيث أنه ولد لأم مغربية يهودية.

ويعيش عمر جونيور خارج مصر منذ عام 2012، وذلك بعدما كشف عن ميوله الجنسية وأنه "مثلي الجنس"، وأعلن مؤخرًا أنه لن يخاطر بالعودة لوطنه الأصلي.

ومسلسل The Baker & The Beauty يعد من أكثر المسلسلات شعبية ومشاهدة في إسرائيل، عُرض منه حتى الآن موسم واحد فقط، والذي بدأ في شهر إبريل الماضي وانتهى في شهر يونيو الماضي.