صور| بعدما طالبته بتعويض 10 مليون جنيه.. أحمد فلوكس يتصالح مع فتاة أهانها

رنا صلاح الدين - تصالح الفنان المصري أحمد فلوكس مع فتاة تدعى "نيللي الشرقاوي" كانت قد رفعت ضده دعوى قضائية وطالبته بتعويض 10 مليون جنيه، وذلك بعد أن أهانها على حسابه بموقع "انستجرام".

حيث كان فلوكس قد دافع عن الفنان المغربي سعد لمجرد بعد حملات رفض إقامته حفل غنائي في مصر بسبب قضايا الاغتصاب المتهم فيها، فعلقت "نيللي" على الخبر، فد فلوكس عليها بتعليق مسيء.

الفنان المصري اعتذر للفتاة وأهلها، وأكد أن من كتب هذا التعليق المسيء أدمن صفحته وليس هو، ونشر صورة عقد التصالح بينهما، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

احمد فلوكس

فلوكس أرفق صور العقد، بتعليق قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم ... كما قلت سابقا في واقعه نيلي الشرقاوي Nelly Sharkawy التي استخدمها البعض لتشويه صورتي ،،، و اعتذرت لها لما بدر من رد عليها من الادمن و بعض الفانز عند مهاجمتها لي لوقوفي مع صديقي النجم سعد المجرد".

وأضاف: "وكما قلت قبل ما اري افراد اسرتها الجمال الذي تشرفت وسعدت بلقاهم لكونهم اخوات و اسره مترابطه و جميله سواء اخوها المهندس احمد الشرقاوي او اختها المهندسه الجميله نور الشرقاوي و اكيد نيلي اللتي اتمني لها سعاده و نجاح في حياتها مثل اختي الصغيره ،،،،فلقد اعتذرت لها عن مابدر من الادمن من ردود لاني لا اقبل مثل هذه التجاوزات علي صفحتي و في حق اي احد خصوصا لو كان بنوته جميله مثل نيلي".

احمد فلوكس

وتابع: "وعلي الرغم من اعتذاري كما ذكرت سابقا تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات و الافراد و ايضا اثر هذا علي شابه في مقتبل عمرها من كترت الكلام و المزايدات و هذا لا ايضا اقبله نهاي ،، و لهذا اولا انشر عقد الصلح و اعتذر ثانيا بالنيابه عن الادمن و كل الفانز الذين تطاولوا عليها و ثانيا انشر نص العقد لتعلموا حقيقه الامور سواء لطرفي او لطرف الفتاه الجميله نيلي و ليتضح امامك كم الاستغلال و الظلم و التشويه الذي طال اسمي و اسم هذه الفتاه".

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احمد فلوكس

واستطرد: "و لهذا اولا علي كل الصفحات اللتي نشرت و اساءت او هاجمت ان تعتذر و تنشر الحقائق ، ثانيا علي المواقع اللتي نشرت خبر وجود قضيه علي الرغم من ان القضيه لم يبت في قبولها من عدمه حتي الان و يعتبر بعد عقد التصالح و ما جاء فيه دليل قاطع علي ان نشر اخبار قبل التاكد من صحه الخطوات القانويه و مسميتها خطاء جثيم و تشويه متعمد و اثارت الفتنه و استغلها بعض النفوس المريضه ليس اكثر من حمله تشويه".

احمد فلوكس

وأكمل: "ولهذا بعد الاعتذار و التصالح و توضيح الامور و الحقائق في بنود رسميه كل الاطارف المعنيه ... سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اتجاه كل من أساء أو نشر قبل التحقق من صحه الامور و نشر خبر الدعوه بشخصي دون التاكد من اذا كان تم قبولها او لا وكل من كدب اعتذار الاول بدلا عن الادمن و كل من اراد الفتنه و لم ينشر بشكل سليم لكلا الطرفين سواء انا او نيلي".

احمد فلوكس

واختتم كلامه، بقوله: "كما اطالب بعض الصفحات خصوصا صفحه سيدات مصر و التي لي تحفظ شديد عليها وعلي اسلوبها وعلي من اعطاها الحق اساسا لتكون باسم كل سيدات مصر وتكون منبر اعلامي ان تعتذر و تنشر بشكل ايجابي وسليم و تعيد الحق لاصحابه وادعوها لتغير معاير اسلوبها لتكون منبر يليق باسم سيدات مصر ولاتكون منبر للفتن والتشويه وان لم يحدث سيكون هناك فورا تحرك قانوني ضدها و ضد من نشر عليها و المسئول عنها".

احمد فلوكس