تفاصيل دور نيللي كريم في فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسني

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة المصرية نيللي كريم مؤخرا تصوير دورها في فيلمها الجديد "العميل صفر"، والذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني.
وتلعب نيللي خلال الفيلم دور راقصة ولديها كباريه، وتجمع العديد من المواقف بينها وبين بطل العمل، الذي يقوم بدوره أكرم حسني.
كما يشارك الفنان الكوميدى بيومى فؤاد في الفيلم، حيث يلعب دور عطارا في الصباح، ويعمل فى الكباريه ليلاً مع نيللي كريم.
ومسلسل "العميل صفر" يشارك في بطولته إلى جوار أكرم حسني ونيللي كريم كلا من الفنانين، لبلبة، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وستيفاني صليبا، وليلى عز العرب، وغيرهم، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبدالله.
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