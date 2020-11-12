منى واصف ترفض 3 عروض زواج.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة السورية منى واصف عن سبب رفضها الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها المخرج الراحل محمد شاهين في عام 2004.

وقالت واصف في حديث مع برنامج ET بالعربي: "زوجي الراحل كان رفيق عمري، وعشت معه 42 عاماً، وجمعتنا قصة حب رائعة وعشرة طويلة. زوجي كان رجلاً محترماً. شو ناقصني عشان أتزوج مرة ثانية؟ أنا امرأة مستقلة".

وأوضحت أنها تلقت 3 عروض للزواج بعد وفاة شاهين، ورفضت أن تخوض التجربة مرة ثانية.

وأشارت إلى أنها لا ترفض فكرة زواج المرأة أكثر من مرة خصوصاً إذا كانت لا تستطيع أن تعيش من دون شريك حياة، ولكن في حالتها، فهي ترفض تطبيقها لأنها على حد وصفها "امرأة مستقلة ولا ينقصها شيء".

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وتحدثت منى واصف عن فكرة التقدم في العمر، مؤكدة أنها ليست لديها أزمة مع هذا الموضوع ومتصالحة تماماً مع تجاعيد وجهها، إلى جانب أنها تحرص على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام، وترقص وتغني احتفالا بهذه المناسبة.

وخلال اللقاء نفسه، كشفت منى واصف عن أسماء المطربين الذين تهوى الاستماع إلى أغانيهم وهم: حسين الجسمي ونجوى كرم وشيرين عبدالوهاب وفيروز وسعد لمجرد وماجد المهندس.



