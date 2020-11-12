فيديو.. منة شلبي تكشف سبب غضبها من صناع السينما في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الفنانة منّة شلبي عن غضبها من انحسار الموضوعات التي تتناولها السينما المصرية في الإثارة والأكشن.

وأوضحت شلبي في مقابلة مع برنامج "سكوب مع رايا" على قناة MBC: "عندما أتأمل حجم الإنتاج السينمائي في مصر أكتشف أن غالبية الأعمال تدور في قالب من الأكشن والإثارة".

وأضافت: "هذا الأمر يشعرني بالضيق، أريد إنتاج أفلام عن قضايا المرأة ومشاكلها في المجتمعات العربية".





Advertisements

وحول علاقتها بالفنانة التونسية هند صبري، قالت منة شلبي: "هند فنانة كبيرة وحريصة على تطوير نفسها بشكل دائم وأحب العمل معها، وعندما يجمعنا عمل فني أشعر بالتحدي وأحاول تقديم أفضل أداء".

منة شلبي انتهت مؤخراً من تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس" للمخرج عمرو عرفة، ويشاركها البطولة محمد هنيدي، صابرين، بيومي فؤاد، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ومن المحتمل عرضه في 2021.



