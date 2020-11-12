شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يواصل عرض يومياته فى العزل: "كورونا واحنا بنفسحها".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم آسر ياسين عرض يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".



اسر ياسين

وكشف النجم آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا فى مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهة لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

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وأضاف ياسين، فى مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا رغم أنه لم يجرى المسحة الطبية حتى الآن، متابعا: "عملت اختبار البصل وبأكل فصين ثوم كل يوم لكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت عليا أعراض كارتفاع فى درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

وتابع آسر ياسين، قائلا: "حابس نفسى فى البيت وعازل نفسى بعيدا عن زوجتى وأبنائى، ومررت بثلاثة أيام صعبة لكن الآن أشعر بتحسن كثيرا، وعندما أتعافى تماما سأجرى المسحة الطبية، وألتزم تماما بالإجراءات الاحترازية".

وفيما يتعلق بطرح جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش"، فجر آسر ياسين مفاجأة قائلا: "آخر كلام حتى الآن أنه سيكون الجزء الثانى هو فيلم وليس مسلسل لكن لم تحدد أى تفاصيل بعد".