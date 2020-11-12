شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لحريق ديكور "القصر" فى استوديوهات الجابرى بمنطقة دهشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع صباح اليوم الخميس حريق فى استوديو لتصوير الأفلام داخل فيلا على مساحة 500 متر بمنطقة دهشور التابعة لمنطقة البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق من كل الاتجاهات، واتضح أن الحريق فى استوديو الجابرى للتصوير، ومن جانبه قال المنتج محمد الجابرى لـ"الخليج 365" إن الحريق الذى اندلع فى استوديو الجابرى ما هو إلا ماس كهربائى اندلع فى أحد الديكورات، حيث كان يتم بناء قصر لتصوير أحد الأعمال الفنية، وحدث ماس كهربائى، مشيراً إلى أن الحريق لم يصب أى شخص، بينما كان فى الديكور الخشب فقط، لافتاً إلى أن الديكور كان يتم بناؤوه للتصوير.

وأوضح الجابرى أن الحماية المدينة تحركت على الفور، وسيطرت على الحريق، الذى لم يتعدى سوى 10 دقائق، ولم يتسبب في ضرر أحد، بينما اتلف الحريق جزءا كبيرا من الخشب الذى يخص الديكور فقط.

وكان اندلع حريق في استوديو لتصوير الأفلام داخل فيلا على مساحة 500 متر بمنطقة دهشور التابعة لمنطقة البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق من كافة الاتجاهات، حيث تلقى العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، بلاغا بنشوب حريق داخل فيلا فى منطقة دهشور، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء إلى المكان، لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة عليه.