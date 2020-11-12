شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتجه للإنتاج السينمائى بـ8 أعمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Netflix عن عقد شراكة مع استوديوهات "تلفاز 11" السعودية لإنتاج ثمانية أفلام جديدة سيتم طرح أولها أواخر عام 2021، وتأتى هذه الشراكة فى أعقاب النجاح الباهر الذى حققته مجموعة أفلام "ستة شبابيك من الصحراء" الحائزة على جوائز والتى كانت ثمرة تعاون الطرفين.

وقد اشتهرت استوديوهات "تلفاز 11" بتقديم حقبة جديدة من فن سرد القصص في العالم العربي بطريقة مبتكرة ومؤثرة، وكان لها تأثير كبيرة على الثقافة الشعبية السعودية عبر تقديم محتوى ترفيهي وملامس للواقع وتجمع المشاريع القادمة مجموعة من رواة القصص غير التقليديين والشغوفين بالجمع بين الروايات المستمدة من الثقافة العربية وعناصر الكوميديا والإنسانية.

وكانت Netflix طرحت مسلسل ما وراء الطبيعة، Paranormal، المصري قبل أيام قليلة، وأبدع فيه الممثل الكوميدى أحمد أمين، الذى أكد للكثيرين أنه يمكن أن يؤدى الأدوار التراجيدية بكل سهولة وبساطة، وتمكن أمين من إتقان شخصية د. رفعت إسماعيل، الذى تعلق به الكثيرون من خلال رواية العراب الراحل أحمد خالد توفيق، التى تحمل نفس أسم المسلسل.