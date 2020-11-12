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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات شاذة ومثلية جنسية ومسلسل إسرائيلى.. حفيد عمر الشريف ملك إثارة الجدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال عمر الشريف جونيور، حفيد النجم العالمى الراحل عمر الشريف، يثير الكثير من الجدل بتصرفاته الشاذة والمرفوضة، حيث دائما يثير الجدل بأفعاله الغريبة، ودائما يلفت الانتباه نحوه من خلال الصور الذى ينشرها فمرة يظهر مؤخرته ومرة أخرى يظهر مرتديًا حمالة صدر، كما ظهر فى صور أخرى وهو يقف بجانب عمود من الحديد وكأنه يرقص "Pole dance" وهو الفن المعروف بشكل واسع فى نوادى التعرى.
ولم يتوقف عند ذلك فقط حيث أعلن مشاركته فى الموسم الجديد للمسلسل الإسرائيلى The Baker & The Beauty، وهو مسلسل رومانسي كوميدي يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وقد بدأ الموسم الأول له عام 2013، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب، وفقا لموقع "deadline".
ونشر جونيور الخبر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة، حيث كتب :"متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة التي تم إنشاؤها على الإطلاق"، ويعد المسلسل أحد أكثر المسلسلات شهرة في إسرائيل.
يبدو أن عمر الشريف جونيور حفيد النجم الشهير عمر الشريف، يعلم جيدا كيف يلفت الأنظار ويثير الجدل نحوه، وذلك بهدف البقاء تحت الأضواء و محط تركيز وسائل الاعلام باستمرار سواء بتصريحاته حول المثلية الجنس او بصورة التي تجد عادة انتقاد الكثيرين ، وقد اعترف حفيد النجم عمر الشريف منذ سنوات أنه مثلى الجنس.
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