شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى فى هجوم لاذع: طموح محمد رمضان أكبر من قدراته الفنية والان مع تفاصيل الخبر
وهو ما دفع ”الخليج 365” لسؤال الفنان عزت العلايلى عن سبب هجومه على الفنان محمد رمضان، حيث قال فى لقاء مطول مع تليفزيون الخليج 365، "محمد رمضان إنسان طموح جدا، لكن طموحه كبير على قدراته، لأن مش كل حاجة مرة واحدة تغنى وترقص وتمثل ويبقى عندك عربيات وطيارات"، وأضاف العلايلى "انا لما قلت إنه مريض شهرة، وجهتها له كنصيحة مش أكتر".
وجاء ذلك ضمن لقاء مطول مع تليفزيون الخليج 365 قدمته المذيعة حور محمد وضم العديد من كواليس الفنان عزت العلايلى فى عالم الفن والتمثيل وكواليس أدواره، إضافة إلى الحديث عن حياته الشخصية المليئة بالأسرار.
وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة الـ36، برئاسة الناقد الأمير أباظة، كرمت الفنان الكبير عزت العلايلي، تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي أثري تاريخ السينما المصرية به، كما تم إهداؤه علم الدورة التى تحمل اسمه خلال الندوة التى أقيم على هامش تكريمه بالمهرجان.
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