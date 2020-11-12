شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ميلاده.. عائلة كريمة مختار اشترطت على نور الدمرداش عدم دخولها عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان والمخرج نور الدمرداش، الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1925 ورحل عن عالمنا فى 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز 68 عامًا

تزوج نور الدمرداش الفنانة الراحلة كريمة مختار عام 1955 وكانت بداية لقائهما لأول مرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية أثناء مرحلة الدراسة، لكن العلاقة بينهما انحسرت فى الزمالة فقط، وشاءت الأقدار وأن تلتقى كريمة، بنور خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عصابة اليد السوداء"، تم تسجيله فى الإسكندرية، وهناك اقتربا أكثر من بعضهما، وفي ذات يوم طلبها للزواج، لكنها كانت رفضت لانشغالها بدراستها في المعهد وعملها بالفن.

Advertisements

وبعد انتهاء المسلسل الإذاعي وعودتهما إلى القاهرة التقيا في المعهد بالعديد من المناسبات، وعاد الدمرداش يلح عليها فى طلبه ويؤكد رغبته فى الارتباط بها، وفى تلك الفترة كان الحب تسرب إلى قلبها وبدأت تتجاوب معه عاطفيًا وحينما فاتحها في الزواج وقام بزيارتها فى منزلها كان بصحبة الفنان الراحل محمد توفيق وطلب منه عائلتها أن يتعهد بألا يساعدها دخول مجال الفن والاكتفاء بعملها بالإذاعة، ووافق على ذلك وتزوجا بالفعل عام 1955، لكن بعد عدة سنوات من الزواج قررت أن تنتقل من حقل الإذاعة إلى المسرح، وذلك لاقتناعها بهذه الحطوة، وكان أول عمل مسرحى يقوم بإخراجه الراحل محمد توفيق الذى قام بإقناع والدها على التحول من الإذاعة إلى المسرح.

تعتبر الفنانة الراحلة كريمة مختار كانت، واحدة من أبرز الفنانات اللاتي برعن في تقديم دور الأم على الشاشة المصرية لدرجة جعلتها أيقونة للأمومة عند المصريين، استطاعت من خلال أدوارها أن تجسد قضايا ومشكلات المجتمع، لذلك عشقها الكبار والصغار.