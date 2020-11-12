شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محمود القلعاوى ملك المسرح فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقبوه بملك المسرح الكوميدى، وكان شخصاً طيب القلب كما وصفه أصدقاؤه الفنانين، هو الفنان الكبير الراحل محمود القلعاوى، الذى تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاده، حيث ولد في 12 نوفمبر 1939، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من خلال المسرح، ثم كانت أولى مشاركاته السينمائية عام 1971 في فيلم لعنة امرأة، لتتوالي أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، والتي من أبرزها علي بيه مظهر، الجوكر، العذراء والشعر الأبيض.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عنه، خاصة ان القلعاوى امتعنا كثيراً وقدم العديد من الاعمال التى ظلت فى وجدان الناس، وهم كالتالى:

والده الفنان عبد الحليم القلعاوي، وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي.

كان آخر أعماله مسرحية "كناس وناس" في عام 2013، مع الفنان أحمد بدير.

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قدم القلعاوي قرابة 130 عملا فنيا بين المسرح والسينما والتليفزيون، وكان يعتبر التليفزيون بيته الأول.

كان قد أعلن القلعاوي في أكثر من حوار صحفي وتليفزيوني، أن سبب اعتزاله هو إن المسرح الذي كان سببا في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلى أنه لم تتوافر لديه القدرة علي الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا.

قالت هبة القلعاوي، ابنة الفنان، في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة المحور إن والدها لم يعاني من أي أمراض قبل وفاته، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى حياة والدها في الفترة الأخيرة بعد وفاة والدتها "زوجته" اتسمت بالانغلاق على نفسه في منزله، وأكثر من سأل عليه من الفنانين الفنان صلاح عبد الله.

الفنان صلاح عبدالله كان من أقرب أصدقائه في الوسط الفني وهو أكثر الفنانين سؤالا عنه في أيامه الأخيرة، وكان أول الحاضرين لعزائه، وتوفي الفنان الكبير محمود القلعاوي في العام الماضي، في 10 ديسمبر 2018.