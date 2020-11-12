شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أزمة بلينى مع دوجا كات بعد تقديمها "say so" بتوزيع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم العازف الأسترالى الشهير بلينى "Plini" نجمة الراب الشابة دوجا كات أنها استخدمت مقاطع من عمل موسيقى قدمه منذ سنوات، وذلك فى واحد من الاستعراضات التى قدمتها دوجا البالغة من العمر 25 عاما فى حفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 الذى أقيم مؤخرا وحظى باهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام .

بدأت المشكلة بعد أن قدمت دوجا كات أغنية "say so" فى الحفل لكنها غيرت توزيعها تماما لتحوله لـ"ميتال" وهو ما لفت أنظار مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة كذلك "يوتيوب" ليؤكدوا أن الأغنية تتشابه مع أغنية " Handmade Cities " لبيلينى.

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كذلك كشف بلينى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " أن الأغنية تحمل بعض مقاطع التوزيع الموسيقى من واحدة من أشهر أعماله و هى أغنية " Handmade Cities " التى قدمها عام 2016 .

بينما تحدث بلينى مؤكدا إن قناة MTV "استعارت بعض العناصر" من أغنيته، ومع ذلك ، نظرا لطبيعة الصناعة ، فإنه لا يفاجأ بعدم تلقى الحقوق الخاصة بأغنيته .

يذكر أن دوجا كات نالت مؤخرا جائزة أفضل مغنى جديد لهذا العام بحفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 و الذى ضم عدد كبير من نجوم العالم ، كما وكانت جائزة أفضل نجم للعام من نصيب النجمة العالمية ليدى جاجا التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما فازت جاجا بجائزة " BEST ACT (Home Region) " .، بينما كانت جائزة أفضل تعاون خلال عام 2020 من نصيب نيكى ميناج و كارول جى عن " Tusa " ، و نال فريق " Little Mix " جائزة أفضل نجم بوب ، و كانت جائزة " أفضل نجم جديد " لهذا العام من نصيب دوجا كات التى خطفت الأنظار هذا العام و استطاعت ان تضع بصمة واضحة فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء .