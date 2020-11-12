فن ومشاهير

حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها على فيس بوك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها  على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله".


حنان ترك

 

كانت طالبت حنان ترك من جمهورها  بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

Advertisements

وتعتاد الفنانة حنان ترك الظهور من وقت لآخر عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتهنئة متابعيها بمناسبات أو رثاء فنان قد توفى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها على فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا