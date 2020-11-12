شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله".



حنان ترك

كانت طالبت حنان ترك من جمهورها بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

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وتعتاد الفنانة حنان ترك الظهور من وقت لآخر عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتهنئة متابعيها بمناسبات أو رثاء فنان قد توفى.