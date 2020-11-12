شكرا لقرائتكم خبر عن درة تبدأ تصوير حكاية "فى الحب سوا" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة درة اليوم تصوير أول مشاهد حكاية "فى الحب سوا" من مسلسل "إلا أنا"، ونشرت درة صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "أول يوم تصوير".



درة

تظهر الفنانة درة في دور امرأة عزباء بحكايتها "في الحب سوا"، من مسلسل "إلا أنا"، ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

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واحتفلت درة بزفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، منذ 10 أيام وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوى وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرين.

"في الحب سوا" الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

وكان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.