شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تشعل حماس جمهورها بفيديو لأغنيتها Therefore I Am والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بيلى إيليش أن تزيد من حماس محبيها ومحبيها لكى ينتظروا أغنيتها السينجل الجديدة "Therefore I Am" التى ستطلقها بعد ساعات.

نشرت بيلى إيليش البالغة من العمر 18 سنة على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو قصير وهى تغنى أغنية " Therefore I Am " وذلك خلال قيادتها لسيارتها، ومن المقرر إطلاق الأغنية مساء اليوم الخميس، وهى أول أغنية تطلقها إيليش بعد أغنيتها " future " التى أطلقتها شهر يوليو الماضى.

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يذكر أن النجمة العالمية بيلى إيليش فازت مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام ، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" .