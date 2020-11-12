شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: بدون رجل أنا هادية ورايقة ومستمتعة بحياتى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة سمية الخشاب على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام صورة لها تبرز فيها جمالها ورشاقتها، وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الخير عليكم حبايبي"، لترد إحدى متابعاتها قائلة: "سميه اوعي تتجوزي خااالص.. خليكي كدة جميلة ومع نفسك ومامتك وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي.. الحياه حلوة من غير راجل ينكد علينا ويحبطنا والله وردت سمية عليها لتوافقها الرأي بقولها: "فعلا یارندا عندك حق أنا حاسة إني هادية ورايقة ومستمتعة بحياتي جدا".

سمية الخشاب سمية تعليق متابعي سمية Advertisements

من ناحية اخرى تعاقدت النجمة سمية الخشاب، علي المشاركة فى مسلسل " موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما الدراما التليفزيونية

وتجسد الفنانة سمية الخشاب دور صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة،

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.