شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية عائشة عطية تغلق التعليقات على صورها بعد إعلان حملها دون زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت الفنانة التونسية عائشة عطية، التعليقات على صورها فى حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك عقب حالة الجدل والهجوم عليها بعد إعلانها حملها دون زواج، بعد توجيهها الشكر لكل من دعمها، حيث نشرت صور من بعض الرسائل التي جاءت إليها، معلقة عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" شكراً للأشحاص الذين فهموا عمق رسالتي، بما في ذلك العدد الكبير من الناس الذين دعموني وأظهروا الشجاعة.. شكراً ألف مرة".



عائشة عطية

وعائشة عرفت لدى الجمهور بجرأتها غير المحدودة كما أطلقوا عليها، وأنها تنشر أحيانا أشياء للفت الانتباه وجذب الجمهور عبر السوشيال ميديا، وفي بعض الأوقات تنشر قصص من وحي خيالها ومعلومات لا تمت للواقع بصلة وفقا لكلام الجمهور المتابع لها، كما نشرت مسبقا قصة حبها مع سفيان غزلاتي ولم يصدقها الجمهور حيث خرجت بعدها في لقاءات تليفزيونية بأنها كانت قصة حب مبرمجة وتقاضى على أثرها غزلاتى مبلغا من المال.

وكانت صدمت عائشة عطية، المجتمع التونسى والعربى، بعد إعلان حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها، طالبة من المجتمع أن يرحمها هى وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، مؤكدة أنها أخطأت فى ارتكاب هذا الفعل الشائن، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم "ابنة حرام"؟.

وتابعت: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".