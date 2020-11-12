في ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. بوسي شلبي: ليتك تعود فكم أفتقدتك

احيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى الرابعة على وفاة زوجها الفنان القدير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت بوسي عبر حسابها قائلة : "اشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عنى فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولى بأنه ماتحينما أرى العيون تبكى والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
وتابعت "4 سنين مرت على فراقك لى تغير فيها مجرى حياتى بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر على أبحث عنكولكننى لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك".
وأختتمت حديثها قائلة : "لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقى فى جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. بوسي شلبي: ليتك تعود فكم أفتقدتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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