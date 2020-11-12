في ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. بوسي شلبي: ليتك تعود فكم أفتقدتك

احيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى الرابعة على وفاة زوجها الفنان القدير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت بوسي عبر حسابها قائلة : "اشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عنى فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولى بأنه مات

حينما أرى العيون تبكى والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

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وتابعت "4 سنين مرت على فراقك لى تغير فيها مجرى حياتى بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر على أبحث عنك

ولكننى لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك".

وأختتمت حديثها قائلة : "لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقى فى جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".