على طريقتها الخاصة.. مريم الخشت تحتفل بعيد ميلاد مايان السيد

احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلاد الفنانة مايان السيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" نشرت"مريم" صورة لها برفقة مايان، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد طفلتي". Advertisements آخر أعمال مريم الخشت مسلسل"ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، إخراج مريم أبو عوف.

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