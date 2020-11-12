في الذكرى الرابعة لرحيلة.. أحمد خالد صالح لمحمود عبدالعزيز: رحمة الله عليك

أحيى الفنان أحمد خالد صالح الذكرى الرابعة لوفاة الساحر محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

نشر"صالح" صورة للفنان الراحل، عبر خاصية "ستوري"، وكتب عليها:"رحمة الله عليك، وعلى كل الأحبة يارب".

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يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفي في 12 من نوفمبر عام 2016، عن

عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح حكاية "لازم أعيش"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة جميلة عوض، خالد أنور، سلمى أبوضيف، من تأليف: عبير سليمان، إخراج: مريم أحمدي، إنتاج: سينرجي.