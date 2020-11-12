في أقل من 24 ساعة.. فيديو ألبوم مزح لأنغام يحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة

حققت الفنانة أنغام بالكليب الكامل لألبوم "مزح" أكثر من 118 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
اقتربت مدة الكليب من الساعة والنصف، حيث تم عرض الـ15 أغنية، بطريقة الـ سينوغرافيا"، حيث تم عرض لكل أغنية مشهد خاص بها، من فكرة وإخراج:عادل جمال.
تم عرض الكليب مساء أمس على قناة "روتانا خليجية"، بالإضافة إلى طرحه على "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية الإليكترونية الشهيرة.
استطاعت أنغام والمخرج عادل جمال، صاحب فكرة العرضالمدمج بين الصوت والصورة، بـ15 مشهد مختلف لكل أغنية على حدة، وتم عرضها على قناة "روتانا خليجية" بالإضافة إلى "يوتيوب".
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المختلف في المادة المرئية للألبوم هو ضم جميع مشاهد الأغاني في فيديو واحد، وكأننا نشاهد فيلمًا موسيقيًا غنائيًا طويلًا، وليس مجرد مقاطع غنائية فحسب، حيث أعطى المخرج جمال لكل أغنية مشهدًا خاصًا بموضوعها.
ضم الألبوم 15 أغنية، منهم: مزح، غريب، لاتستغرب، آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك...، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء:الشاعر بدر بن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.
يذكر أن أنغام طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم: لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خصوصًا في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغمًا بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.
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