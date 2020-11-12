شاهد.. منجلكيش في حاجة وحشة لـ شيماء الشايب تكسر حاجز الـ 3 مليون مشاهدة

احتفلت المطربة شيماء الشايب بتخطي أغنيتها الجديدة"منجلكيش في حاجة وحشة" حاجر الـ 3 مليون مشاهدة على موقع"يوتيوب"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". الشهير"فيسبوك". نشرت"شيماء" صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"أغنية منجيلكش في حاجة وحشة تتجاوز 3 Advertisements مليون مشاهدة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبرا عن اعجابهم بالأغنية. مليون مشاهدة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبرا عن اعجابهم بالأغنية. يذكر أن أغنية"منجلكيش في حاجة وحشة"، من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوتية ماهر صلاح .

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