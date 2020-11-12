بسبب التعدي على الملكية الفكرية.. وحيد حامد يقاضى إحدى شركات الإتصالات الكبرى

أعرب المؤلف وحيد حامد عن رفضه التام لاستخدام مقاطع أفلامه المملوكة له دون إذن منه، وذلك بعد عرض إحدى شركات الإتصالات الكبرى في مصر لجزء من أفلامه دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية له.

وتلقى المجلس الأعلى للإعلام شكوى من

حامد ضد هذه الشركة يتهمها فيها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منه، مما يعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له، وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الأسبوع القادم، اجتماعاً الأسبوع القادم لبحث الشكاوى المقدمة إليه، المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وعدم اختراقها لأي سبب من الأسباب، وضبط القواعد والمعايي المهنية للأداء الصحفي والإعلاني والإعلامي.