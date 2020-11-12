شاهد.. بيتر ميمي من كواليس فيلم"موسى"

شارك المخرج بيتر ميمي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"ميمي" صورة له من كواليس فيلمه الجديد"موسى"، وعلق عليها قائلاً:"موسى"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم. قائلاً:"موسى"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم. Advertisements يذكر أن فيلم موسى من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، عمر الشناوي. عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، عمر الشناوي. الجدير بالذكر أن آخر أعمال بيتر ميمي مسلسل "الأختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، من تأليف: باهر دويدار، والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على الشاشات التلفزيونية في الموسم الرمضاني الماضي .

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