في ذكرى وفاته الرابعة.. وفاء عامر لمحمود عبد العزيز: ستظل في قلوبنا دائمًا

أحيت الفنانة وفاء عامر الذكرى الرابعة لوفاة الساحر محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت"وفاء" صورة للفنان الراحل، وعلقت عليه قائلة: "الذكرى السنوية الرابعة،

نسألكم الفاتحة والدعاء، ستظل في قلوبنا دائماً، رحم الله رمزًا من رموز الفن، الفنان محمود عبدالعزيز"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

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يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولةصبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد، تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.