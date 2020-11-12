العثور على مقبرتين تعودان إلى 1800 عام في الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، أنه أثناء حفر أساس موقع بناء في شرق الصين، اكتشف فريق من البناة مقبرتين نادرتين يعود تاريخهما إلى نحو 1800 عام، وقد وبنيت الهياكل القديمة، الواقعة في مدينة ديتشو الحديثة، من الطوب وبدت مطلية بجداريات معقدة.

ويعتقد علماء الآثار أنهم ينتمون إلى عائلة مؤثرة كان أعضاؤها مسؤولين أو أرستقراطيين من أواخر عهد أسرة هان الشرقية (20-225 م).

وصادف عمال البناء مواقع الدفن غير العادية في مايو أثناء عملهم في منطقة ديشنغ في ديتشو، وفقا لوكالة أنباء شينخوا، نقلا عن صحيفة Qilu Evening News المحلية.

وقال السيد صن، المشرف على موقع البناء الأسبوع الماضي: ” في ذلك الوقت، حفرنا بعض الطوب وكانت هناك لوحات ملونة على الطوب، شعرنا أننا ربما وجدنا قبرا قديما”.

وأوقف العمال مشروع البناء على الفور وأبلغوا المسؤولين المحليين بما عثروا عليه في الموقع.

وقال التقرير إن معهد مقاطعة شاندونغ للآثار الثقافية قام بتقييم الموقع في يونيو ووجد أن المنطقة تحتوي على مقبرتين. وأرسلت الهيئة خبراء للقيام بمزيد من الحفريات في أيلول.

وتم العثور على أنماط مختلفة مرسومة على جدران من الطوب باللون الأحمر والأسود والأبيض والأزرق.

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وأخبر المرمم هان ينجكسون، أحد المراسلين أن الطلاء كان يُستخرج من الموارد الطبيعية، مثل الزنجفر، وهو معدن مسحوق أنتج الصبغة الحمراء.

وأوضح ينجكسون أن الخطوط الهندسية للجداريات مصحوبة برسومات مستوحاة من الأسماك والنباتات، وزخارف يعتقد أنها كانت دارجة في ذلك الوقت، منذ ما يقارب ألفي عام.

ويقال إن أحد القبور يبلغ طوله 20 مترا (65 قدما) وعرضه ستة أمتار (20 قدما)، بينما يبلغ طول المقبرة الثانية 16 مترا (52 قدما) وعرضها أربعة أمتار (13 قدما).

ويعتقد الباحثون أن المقابر تنتمي لنفس العائلة لأنها بنيت جنبا إلى جنب وتواجه نفس الاتجاه.

وقال تشاو فانغشاو، الباحث من معهد مقاطعة شاندونغ للآثار الثقافية: “هذه القبور نموذج لمنطقة ديتشو ونادرة جدا”.

ولم تكن الرتب الاجتماعية لأصحابها منخفضة على الأرجح. وقد يكونون مسؤولين إقليميين أو أصحاب عقارات أو شخصيات قوية.

وأعطى اكتشافهم أهمية كبيرة لفهم العلماء لشكل الدفن والتاريخ والعادات الجنائزية لشاندونغ بأكملها.

واكتشف علماء الآثار أيضا مجموعة من مواد الدفن المصنوعة من الطين، بما في ذلك المباني المصغرة والأوعية والأكواب وتماثيل الدجاج، بحسب “ديلي ميل”.