بالصور.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته: الأربعين دخلت عليا

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 40، في حفل عائلي صغير بالمنزل.

الفنان المصري شارك جمهوه بمجموعة صور من الاحتفال، التي ظهر فيها مع عائلته، الذين أحضوا لها عدد من قوالب التورتة، بينما قاموا بتعليق بالونات حملت الرقم 40.

احمد الفيشاوي

الفيشاوي أرفق الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "أنا مدخلتش الأربعين لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا شكراً لعائلتي انهم شادوني بالعافيه للقعده دي".

احمد الفيشاوي

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد أعلن خلال الفترة الماضية أنه بصدد طرح فيديو كليب جديد، يحمل عنوان "نمبر 2"، وذلك للرد به على أغنية الفنان محمد رمضان "نمبر 1".

احمد الفيشاوي

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وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد الفيشاوي، أنه تعاقد مؤخرا مع شركة الريماس للإنتاج الفني، وذلك لتقديمه ألبوم غنائي كامل، حيث يعد هذا أولى ألبوماته منذ دخوله الوسط الفني.

احمد الفيشاوي

وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الألبوم يتضمن أغنية "نمبر 2"، كما أنه انتهى من تسجيل جميع أغنياته، مؤكدين أنه يتضمن 12 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

احمد الفيشاوي

احمد الفيشاوي

احمد الفيشاوي

احمد الفيشاوي