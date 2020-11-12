فن ومشاهير

صور وفيديو| إنجي شرف تتعرض لحادث سير خطير: الحمدلله علي كل شيء

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رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية إنجي شرف لحادث سير خطير، والذي تسبب في تحطيم سيارتها بشكل كبير.

الفنانة المصرية نشرت صور ومقطع فيديو لسيارتها المحطمة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمدلله علي كل شيء".

8069edacf7.jpgانجي شرف

وكانت الفنانة المصرية إنجي شرف قد أعلنت في شهر فبراير الماضي خبر انفصالها عن خطيبها، وذلك بعد أقل من شهر واحد على إعلان خطوبتها.

وكتبت إنجي شرف عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «أنا سنجل.. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم».

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يُذكر أن إنجي شرف تزوجت من قبل من المذيع هشام بهي وأنجبت منه ابنها زين عام 2008، ثم انفصلت عنه.

6e1a21c805.jpgانجي شرف

46b4254067.jpgانجي شرف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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