صور وفيديو| إنجي شرف تتعرض لحادث سير خطير: الحمدلله علي كل شيء

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رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية إنجي شرف لحادث سير خطير، والذي تسبب في تحطيم سيارتها بشكل كبير.
الفنانة المصرية نشرت صور ومقطع فيديو لسيارتها المحطمة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمدلله علي كل شيء".
انجي شرف
وكانت الفنانة المصرية إنجي شرف قد أعلنت في شهر فبراير الماضي خبر انفصالها عن خطيبها، وذلك بعد أقل من شهر واحد على إعلان خطوبتها.
وكتبت إنجي شرف عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «أنا سنجل.. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم».
يُذكر أن إنجي شرف تزوجت من قبل من المذيع هشام بهي وأنجبت منه ابنها زين عام 2008، ثم انفصلت عنه.
انجي شرف
انجي شرف
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