شيرين عبدالوهاب تبرئ زوجها حسام حبيب من تهمة سرقتها: لا تنساقوا وراء الشائعات

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن وقوع خلاف كبير بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بعدما قام الأخير بسحب أموال تخص زوجته ، حيث أنها قامت من قبل بتكليفه رسميا بإدارة أعمالها، وأن الأمر وصل بينهما إلى الطلاق.

الفنانة شيرين عبدالوهاب أصدرت بيان صحفي لنفي هذه الأنباء، وتبرئة زوجها من الاتهامات التي وجهت له بسرقتها، حيث جاء البيان كالتالي: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما".

الفنانة المصرية أضافت في بيانها: "وتهيب بالإعلام أن لا ينساق وراء من يروج للشائعات والخوض في سيرتها علي المستوي الفني والشخصي".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد نفت مؤخرا وقوع خلافات بينها وبين زوجها حسام حبيب، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله إحنا بخير".

ومن جانبه، أكد والد الفنان حسام حبيب، اللواء حسين حبيب، أن كل ما تردد عن انفصال ابنه عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مجرد شائعات، حيث قال: "أنا فوجئت بالحديث عن ذلك في الصحافة، ولو حصل حاجة زي كده أنا أول واحد هيعرف، وهعرف من شيرين قبل حسام، فهي تعتبرني والدها الثاني وعلاقتنا طيبة جدا وأنا مش بفرق بينها وبين حسام، بالعكس أنا باجي على حسام شوية".

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وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن": "أول ما شوفت الخبر عرفت إنه كذب، ومع ذلك اتصلت بحسام، قالي يا بابا أنا وشيرين مبتعدين عن الميديا خالص ومركزين في شغلنا، هما عملوا استوديو جديد عندهم وبيجهزوا لأغاني جديدة هتنزل قريب للجمهور، وحسام زعل جدا وقالي: طيب يتكلموا حتى عن خلافات لكن توصل لهذه الاتهامات".

وأكمل: "حسام مش زوج شيرين وبس، ده هو أبوها وأخوها وزوجها وصديقها، ربنا يبعد عنهم أي شيء وحش، والكلام المنشور كاذب، ويقف وراءه بعض الناس اللي كانوا شغالين مع شيرين".

وتابع: "هي لما اتجوزت حسام اكتشف إن في حسابات كتير مش مظبوطة تخصها مع مدير أعمالها السابق، وفي قضايا مرفوعة عليه ويلاحقوه قضائيا، وهو اللي ورا الأخبار دي، وهي بنت بلد وشاطرة ومحدش يعرف يضحك عليها".