فن ومشاهير

بالصور.. أميرة فتحي تتألق بإطلالة مبهجة في جلسة تصوير بطعم الحلوى

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رنا صلاح الدين - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، عادت الفنانة المصرية أميرة فتحي لجمهورها بجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور أحمد قطان.

أميرة فتحي تألقت في الجلسة بفستان قصير يجمع الكثير من الألوان المبهجة فوقه جاكت جينز قصير، من تنسيق الاستايلست دينا فتحي.

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وأطلت الفنانة بقصة شعر مميزة، بلمسات مصفف الشعر ريكو عز الدين، وتزينت بمكياج كثيف، بينما ظهرت ممسكة ببعض الحلوى في يدها.

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وكانت الفنانة المصرية اميرة فتحي قد ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وذلك بعدما كانت قد قدمت عدة أعمال سينمائية مميزة، ومنها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، وصباحو كدب، وفرقة بنات وبس".

d8141dab91.jpgاميرة فتحي

وتستعد أميرة فتحى للعودة للسينما بعد غياب 10 سنوات عنها، وذلك من خلال فيلمها الجديد "أولها حلو"، والذى يشاركها بطولته حمزة العيلى، وقد صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة ، واضطر صناع السينما إلى توقف التصوير حتى انتهاء أزمة كورونا.

7ae8bb3264.jpgاميرة فتحي

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