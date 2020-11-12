بالصور.. أميرة فتحي تتألق بإطلالة مبهجة في جلسة تصوير بطعم الحلوى

رنا صلاح الدين - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، عادت الفنانة المصرية أميرة فتحي لجمهورها بجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور أحمد قطان.

أميرة فتحي تألقت في الجلسة بفستان قصير يجمع الكثير من الألوان المبهجة فوقه جاكت جينز قصير، من تنسيق الاستايلست دينا فتحي.

اميرة فتحي

وأطلت الفنانة بقصة شعر مميزة، بلمسات مصفف الشعر ريكو عز الدين، وتزينت بمكياج كثيف، بينما ظهرت ممسكة ببعض الحلوى في يدها.

اميرة فتحي

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وكانت الفنانة المصرية اميرة فتحي قد ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وذلك بعدما كانت قد قدمت عدة أعمال سينمائية مميزة، ومنها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، وصباحو كدب، وفرقة بنات وبس".

اميرة فتحي

وتستعد أميرة فتحى للعودة للسينما بعد غياب 10 سنوات عنها، وذلك من خلال فيلمها الجديد "أولها حلو"، والذى يشاركها بطولته حمزة العيلى، وقد صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة كورونا، واضطر صناع السينما إلى توقف التصوير حتى انتهاء أزمة كورونا.

اميرة فتحي