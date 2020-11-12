فيديو.. أنغام تشعل الساحة الغنائية بألبوم "مزح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطربة المصرية أنغام الجديد "مزح" عبر قنواتها الرسمية وتطبيق "ديزر" متضمناً 15 أغنية.

ونشرت أنغام مقطع فيديو مدته 60 ثانية من أغنيتها الجديدة "مزح"، عبر حسابها في "تويتر"، وبعد وقت قصير، كتبت تغريدة جديدة قالت لمتابعيها: "تقدروا تسمعوا ألبوم (مزح) دلوقتي على ديزر"، لتنهال التعليقات التي تمتدح قدرتها على التجديد.





ألبوم "مزح" خليجي الشكل وسعودي الهوية، وتتعاون أنغام في هذه التجربة مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، ومنهم: الأمير بدر بن عبدالمحسن مؤلف أغنية "مزح"، الأمير عبدالرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ5 أغنيات هي: "أناني، تسلم يدينه، ثلاث حروف، آخر لقاء، طاولة" ووضع ألحانها سهم.

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ويشارك الشاعر الأمير سعود بن عبدالله بأغنية "اسمك حبيبي" من ألحان صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان سهم، ويقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان سهم.

كما يشارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أغنية "لايقين عليك" من ألحان سهم.

يضم ألبوم أنغام الجديد 15 أغنية وجميعها تدور قي قالب رومانسي وإيقاع شبابي شرقي.