شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام المخرج النمساوى مایكل ھانكة لمدة أسبوعين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز الثقافى النمساوى بالقاھرة بالتعاون مع سینما زاویة عروضا لأفلام المخرج النمساوى الشهير مایكل ھانكة الفائز مرتين بجائزة السعفة الذھبیة ونجح فى وضع عدة بصمات سينمائية ممیزة، وذلك اعتباراً من السابعة مساء غدا الجمعة 13 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه فى رحلة سينمائية تشمل 7 أفلام منها ألعاب مضحكة، مدرس البيانو، نهاية سعيدة، مخبأ، الشريط الأبيض ، وحب وهو الفيلم الذى رشح لخمسة جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، ويعتبر قصيدة عن القوة الدائمة للحب، والتى جسدها اثنان من أكثر النجوم إبداعا فى السينما الفرنسية، إيمانويلا ريفا وجان لوى ترنتينيان.

مايكل هانكه ولد عام 1942، مخرج وكاتب سیناریو نمساوي اشتھر بالأفلام التي غالبًا ما تتناول القضايا الاجتماعية ، وتصور مشاعر الغربة التي یعیشھا الأفراد في المجتمع الحدیث ، عمل ایضًا في المسرح والتلفزیون ویقوم بتدریس الإخراج السینمائي في أكادیمیة السینما بفیینا.