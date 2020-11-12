شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية حسين الجسمى بالبنط العريض تتصدر قائمة أشهر أغانى الزفاف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إحصائية لمنصة Spotify، أكبر منصة للبث الصوتى فى العالم، أن المطربين حسين الجسمى ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهما المستخدمين فى قوائم أغانى حفلات الزفاف خلال عام 2020، وجاءت أغنية بالبنط العريض على قائمة الأكثر شعبية لحفلات الزفاف فى مصر.

أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى أيضا من أكثر الأغانى نسب مشاهدة فى الفترة الأخيرة، حيث تخطت حاجز 265 مليون مشاهدة فى أقل من 3 أشهر على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

أما عالميا فأظهرت الإحصائية أن البريطاني إيد شيرن هو "الملك المتوج" على عرش حفلات الزفاف عالميًا، ولنجم البوب البريطاني بعض أهم الأغنيات التي يُفضلها الناس في حفلات الزفاف مثل Thinking Out Loud و Perfect.