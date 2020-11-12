شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى يعرض 5 ساعات فاخرة للبيع فى مزاد.. أغلاها بـ700 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض النجم العالمى سيلفستر ستالونى 5 ساعات من مجموعته الشخصية فى مزاد علنى بولاية نيويورك الأمريكية، من بينها اثنان ظهر بهما فى أشهر أفلامه، وهو من النجوم المشهورة بجمعه للساعات منذ فترة طويلة، وسيقام المزاد يوم 12 ديسمبر المقبل.



سيلفستر ستالوني

وتضم مجموعة الساعات، الساعة التي تألق فيها الممثل في فيلم "Daylight" عام 1996، وتقدر تكلفتها بـ 40-80 ألف دولار، كما سيتم عرض الساعة التي ظهر فيها ستالون في فيلم "The Expendables 3" والتي تقدر تكلفتها بـ 60-120 ألف دولار.



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كما سيبيع ساعة من ماركة RM052-01 التى تتميز بجمجمة من الذهب الوردى فى وسطها، ومن المقدر أن تبيع ما بين 350 ألف دولار و700 ألف دولار، هيكل الساعة مصنوع من السيراميك TZP وأنابيب الكربون النانوية ، مع حركة هيكلية تظهر الجمجمة، وفقا لشبكة cnbc.

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وقال بول بطرس ، رئيس قسم الساعات لشركة Philips: "على مدى عدة عقود ، قام ستالون بتجميع مجموعة رائعة حقًا من قبل بعض أهم صانعي الساعات في عصرنا.. وبدلاً من التركيز على العلامات التجارية التقليدية مثل Rolex أو Patek Philippe ، كان ستالون جامعًا للعديد من العلامات التجارية المعاصرة ، مثل Panerai و Richard Mille.



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كما سيتم بيع ساعة RM059-01 خضراء، وهي واحدة من 50 صنعت وتم إنشاؤها لتكريم العداء الأولمبي يوهان بليك، بقيمة تقديرية تتراوح بين 300 ألف دولار و600 ألف دولار.