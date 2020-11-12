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فيديو وصور من حفل زفاف يونس شلبى مع الزعيم وأحمد زكى ونجوم الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الحادى عشر من نوفمبر مع ذكرى رحيل الفنان يونس شلبى الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم قبل 13 عاما، وتحديداً عام 2007، حيث لعب العديد من الأدوار ما بين الدراما والمسرح والسينما، إلا أن علامته البارزة تركها من خلال دوره الأشهر على خشبة المسرح ما فى مسرحيتى "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، كما قدم فى الدراما دوره الأشهر حينما لعب صور بوجى الشهير بمسلسل "العرائس".

ونسلط الضوء على ليلة شارك يونس شلبى فيها الفرحة أغلب نجوم الفن، وهى ليلة زفافه، حينما قرر عمل فرح محدود "على الضيق"، فتفاجأ بحضور الجميع.

عادل امام ويونس شلبى فى حفل زفاف الأخير
عادل امام ويونس شلبى فى حفل زفاف الأخير

وفى ذكراه نسلط الضوء على حفل زفافه من خلال أكثر من صورة جاءت فيه، مع فيديو لحظة دخول الزعيم عادل إمام مثلما يظهر فى هذا التقرير، حيث حرص الجميع على مشاركته بتلك الليلة.

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حفل زفاف يونس شلبى 

 

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حفل زفاف يونس شلبى 

 

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حفل زفاف يونس شلبى 

 

حفل زفاف يونس شلبى
حفل زفاف يونس شلبى

 

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حفل زفاف يونس شلبى

 

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حفل زفاف يونس شلبى

 

فرح يونس شلبى

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