محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة دنيا عبدالعزيز، ذكرياتها مع والدتها الراحلة بصورة تجمعهما، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "عدى 7 شهور النهاردة، الصورة دي كانت في عيد الحب، صورة ماتتصورش إلا معاكي لأن مفيش حب إلا حبك".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز، مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، رحبا الجميل، محمد علاء، نور، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 أشهر على رحيلها.. دنيا عبدالعزيز لوالدتها: "مفيش حب إلا حبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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