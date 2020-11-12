ريمون مقار يحيي ذكرى محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا المنتج ريمون مقار، الذكرى الرابعة على رحيل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز.

وكتب "مقار" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الذكرى السنوية الرابعة للغالي الأستاذ محمود عبدالعزيز، الله يرحمك يا محترم، نجم وأب وصديق غالي، رجاء الدعاء له بالمغفرة، الله يرحمه، ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ محمود".

ويعتبر الفنان محمود عبدالعزيز من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، فقد قدم كافة الأنماط والشخصيات المتنوعة، ومن أبرز أعماله "الكيت كات"، "الساحر"، "البريء"، "الكيف"، "جري الوحوش"، "العار"، "إعدام ميت"، وغيرها.