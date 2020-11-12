الليلة.. توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 مساء غد الخميس الموافق 12 نوفمبر.
فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، كما تم تكريم عدد من النجوم وهم الفنان صلاح عبدالله، المخرجة إيناس الدغيدي، مدير التصوير محسن أحمد، والمخرج المغربي داوود سيد.
وشارك في المهرجان أفلام من عدة دول هي مصر، اليونان، إيطاليا، فرنسا، بلغاريا، هولندا، البوسنة، لبنان، سويسرا، كرواتيا، المغرب، سوريا، أسبانيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، إنجلترا، تونس، مالطا.
وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، أبرزها "قابل للكسر"، "مفقود"، "بالصدفة"، "ماري"، "اللكمة"، "خذني إلى مكان لطيف"، "غيوم داكنة"، وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة إيناس الدغيدي.
بينما تضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلما أبرزها "الشريط اللاصق"، "الكلمة الأخيرة"، إدريس"، "حلم راعي البقر الصغير"، وغيرها، وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الفنانة سلوى محمد علي.
ويضم قسم أفلام خارج المنافسة أربعة أفلام هي "وطن بالاختيار"، "تارانتيلا"، "لمة الأحباب" "كاتب من بلد بلا مكتبات".
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