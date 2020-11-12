الخميس.. الفنان علي المنسي وفرقة كردان بالسحيمي

يستقبل بيت السحيمي التابع – لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بشارع المعز- الفنان علي المنسي وفرقته "كردان" وذلك في السابعة مساء الخميس 19 نوفمبر 2020م ، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني اللتراثية المتنوعة، يؤديها عدد من المطربين المتميزين.

يذكر أن "المنسي" وهو مطرب وعازف عود أسس فرقة "كردان" عام 2017م ، قدم العديد من الحفلات في العديد من المراكز الثقافية مثل ساقية الصاوي، وتعاون

مع صندوق التنمية الثقافية في أكثر من حفل كذلك قدم حفلات بالنوادي الرياضية

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يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية منها: "تعيشي يا بلدي" من كلمات محمد العجمي، وألحان إبراهيم رجب، أداء المجموعة، ومن كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش"أنا هويت" أداء علي المنسي، "ميتا أشوفك" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ

حمدي يؤديها صلاح سويلم.

ومن أعمال شكوكو يغني وائل زين "حلو يا حلو"، وأيضاً دويتو "يا سلام على حبي وحبك" كلمات فتحي قورة ،وألحان فريد الأطرش ويوديه يوسف وجودي، ومن أعمال السيدة شادية "شباكنا ستايره حرير" أداء صفاء وهبي، ومن أعمال السيدة وردة "يا دلالي" أداء رحمة، ومن كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل "أسمر يا سمراني" أداء عبد الرحمن، ومن أعمال الفنان هاني شاكر " لوكنت غالي" كلمات سمير الطائر وألحان محمد سلطان ويؤديها محمد عيسى .. وغيرها من الأعمال الغنائية.