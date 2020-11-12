- 1/2
- 2/2
سيلفستر ستالون
يعرض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون 5 ساعات من مجموعته الشخصية في مزاد علني في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن بينها الساعة التي تألق فيها الممثل في فيلم “Daylight” عام 1996، وتقدر تكلفتها بـ 40-80 ألف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نموذج آخر في المزاد، وهو الساعة التي ظهر فيها ستالون في فيلم “The Expendables 3” والتي تقدر تكلفتها بـ 60-120 ألف دولار.
ومن المتوقع أن تقدر أغلى قطعة من الساعات المتبقية بـ350-700 ألف دولار. وسيعقد المزاد في 12 كانون الأول القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يعرض مجموعة من ساعاته في مزاد علني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.