بسبب مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر.. شيرين عبدالوهاب تهدد: لن أسمح بالاتجار باسمي

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا أن مسلسل الفنانة مي عمر الجديد، والذي يحمل اسم "لؤلؤ"، يتناول قصة حياة المطربة شيرين عبدالوهاب، وقصة صعودها في عالم الفن

شيرين عبد الوهاب خرجت عن صمتها، واصدرت بيان إعلامي نفت خلاله موافقتها على تقديم أي عمل فني يحمل سيرتها الذاتية، مؤكدة أن كل ما يتردد عن ربط حياتها بمسلسل جديد أخبار عارية من الصحة.

الفنانة المصرية أضافت أنها في أوج عطائها الفني، وانها ستترك أعمالها وأغانيها تتحدث عنها، لافتة إلى أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية في حال الترويج للمسلسل بدعايا يعاقب عليها القانون وهي الإعلان بما هو كاذب.

سلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.